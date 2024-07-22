Как сообщили в ГУВД Оша, к ним поступила информация о том, что на митинге присутствуют люди, которые призывают к массовым беспорядкам и провокациям.

«Подозреваемые сейчас на следствии. После окончания будет дана дополнительная информация», — отметили в милиции.

На фоне этого стало известно, что в Оше некоторое время назад запретили проводить митинги.

«Суд вынес решение о запрете мирных митингов в городе Ош с 27 июня до декабря 2024 года, кроме парка Ататүрк», — написала региональный менеджер Ошского филиала «Интербилим» Гүлгакы Мамасалиева.

В суде информацию о запрете на митинги пока не комментировали.

В Оше уже третий день проходят митинги против переноса Центрального рынка города. Некоторые просят отсрочку от нескольких месяцев до двух лет, а некоторые вовсе выступают против переноса. 22 июля на митинг к зданию мэрии Оша вышли около 500 человек.