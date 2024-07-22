Прокуратура города Ош выявила 10 самовольно построенных пешеходных мостов и других торговых точек в водоохранной зоне реки Ак-Буура. Об этом сообщили в Генпрокуратуре 22 июля.

Как рассказали в надзорном органе, незаконные сооружения были построены вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками нескольких ведомств, отвечающих за градостроительство и архитектуру. По данным Генпрокуратуры, они не принимали меры по сносу и демонтажу незаконных сооружений, а наоборот, способствовали незаконному строительству с целью извлечения выгоды.

По этому факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что создана комиссия, которая проверит постройки и проведет мониторинг в водоохранной зоне реки Ак-Буура.

14 июля в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура, и сели затопили центральный рынок города. Сели сошли и в других населенных пунктах Ошской области. В результате стихии погибли пять человек, еще один человек погиб под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн сомов.