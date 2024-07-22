Президент Садыр Жапаров 21 июля встретился со спортсменами, завоевавшими лицензии на предстоящие летние Олимпийские игры в Париже.

Глава государства напомнил, что за годы независимости Кыргызстан завоевал в общей сложности семь олимпийских медалей: три серебряные и четыре бронзовые.

«В 2021 году, встречаясь с вами, я говорил, что наша общая цель — завоевание первых мест и золотых медалей на Олимпиаде 2024 года в Париже. Это были не только мои слова, но и желание, надежда народа. Я думаю, что пришло время оправдать эти надежды. Я твёрдо верю, что вы завоюете первую золотую медаль в истории независимого Кыргызстана, сделаете подарок к 33-летию независимости Кыргызстана и 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области», — отметил президент.

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Он сказал, что кыргызстанцы ждут от олимпийской сборной «как минимум 5-6 золотых медалей». В завершении мероприятия Жапаров вручил государственный флаг капитану национальной сборной, борцу Акжолу Махмудову.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Кыргызские спортсмены завоевали 16 лицензий в пяти видах спорта: борьба, дзюдо, плавание, лёгкая атлетика и бокс. Десять из них получены по борьбе.