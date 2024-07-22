Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в очередном интервью телеканалу «7 канал» прокомментировал уголовное дело об отмывании преступных доходов в отношении дочерей экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. Ранее стало известно, что Айдай Турсунбекова находится в СИЗО, а её сестра Бегимай под домашним арестом.

Журналист поинтересовался у Ташиева, не является ли это дело посягательством на частную собственность.

«Я хочу подчеркнуть, что при нас не будет никакого посягательства на частную собственность. Это всё осталось в прошлом, сейчас такого не будем допускать», — ответил Ташиев.

По его словам, «Акылинвестбанк» перешёл от Максима Бакиева к Турсунбековым в 2010 году рейдерским путём и был переименован в «Капитал банк». Кроме того, Ташиев заявил, что участок площадью 1,5 га бишкекского алкогольного завода, а также 18 га земли на Иссык-Куле были приватизированы незаконно.

«Я это всё не буду приватизировать и не положу себе в карман. Я возвращаю государству. Например, те 1,5 га земли алкогольного завода будут переданы Госипотечной компании, и построим жильё гражданам. Банк также продадим и потратим деньги на постройку жилья для ГИК», — рассказал он.

Также Ташиев заявил, что информация о том, что они брали деньги у дочерей Чыныбая Турсунбекова, не соответствует действительности. По его словам, предпринимательниц обманула их юристка, сказав, что якобы Ташиев закроет дело за $5 млн. Глава ГКНБ сообщил, что юристка и её муж задержаны.

«Дочери Чыныбая Турсунбекова занимались такими незаконными делами. Мы не будем трогать ни одно другое их законное имущество, например мукомольный комбинат, кафе, недвижимость и другое. Мы вернём народу незаконно нажитое ими имущество», — заключил Ташиев.

Дочери Чыныбая Турсунбекова или их адвокаты пока не комментировали заявление главы ГКНБ.

О задержании дочерей покойного Чыныбая Турсунбекова стало известно 19 июля. Как сообщили в Первомайском райсуде Бишкека, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» (статья 222 УК КР). Других подробностей в суде не сообщали.

В конце 2022 года в ГКНБ сообщили, что вернул государству земельный участок ценой 371 миллион сомов в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области, выданный пансионату «Акун» 14 лет назад. Пансионат владеет семья Турсунбековых.

Владельцы «Акун» тогда в ответ заявили, что пансионат был куплен в рамках программы приватизации госсобственности на 1998-2000 годы, одобренной постановлением правительства от 23 июня 1998 года.