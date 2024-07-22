Вице-мэр город Ош Марс Исаев сообщил, что торговцы могут работать на Центральном рынке города до строительства нового рынка. Об этом он сказал 22 июля.

По его словам, информация о том, что рынок закрылся до открытия нового, не соответствует действительности.

«Новый рынок будет полностью построен в течение двух месяцев, и центральный рынок будет перенесен на новый муниципальный рынок. До завершения строительства нового рынка торговцы могут продолжать работать», — сказал он.

Ранее, 20 и 21 июля торговцы ходили к мэрии Оша и выходили на митинг. Они говорили, что не против переноса центрального рынка, но им необходимо работать и они просят разрешения торговать на старом месте несколько месяцев.

Центральный рынок переносят в Жапалакский территориальный округ. Такое решение приняли после того, как рынок затопил сель.

Сели в Оше и Ошской области 14 июля стали причиной смерти пяти человек и затопления сотен домов. Пострадавшим торговцам пообещали возместить убытки, выплатив по 100 тысяч сомов. По 500 тысяч сомов обещали выплатить жителям домов, после селя нуждающимся в капитальном ремонте. И по миллиону сомов — семьи погибших от селя.