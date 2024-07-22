В церемонии открытия 22 июля принял участие президент Садыр Жапаров, который находится в Джалал-Абадской области с рабочим визитом.

Установленная мощность гидроагрегата составляет 6,8 МВт. Предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 25 млн киловатт-часов. По словам Жапарова, производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребностей более 10 тысяч жителей Сузакского района.

Строить ГЭС начали в августе 2023 года. На ее строительство ушло $7,8 млн. По данным администрации президента, половина этой суммы поступила от Узбекско-Кыргызского фонда развития, а другая половина была вложена частным инвестором.

Выступая на церемонии открытия, президент заверил, что сегодняшнее открытие малых ГЭС является лишь началом работы по строительству новых гидроэлектростанций. Он объявил о запланированном запуске второго агрегата крупной «Токтогульской» ГЭС и четвертого агрегата «Уч-Коргонской» ГЭС.

По его словам, также готовятся к вводу в эксплуатацию малые ГЭС «Исфайрам-1», «Белес», «Авлетим», «Лейлек», «Курак-Тектир», «Адын-Ункур», «Буйга», «Кожо-Каир», «Кара-Жыгач», «Ленинполь» и «Аманат». Суммарная мощность этих гидроэлектростанций составит около 140 мегаватт.