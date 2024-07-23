В ГКНБ сообщили, что прекратили уголовное дело в отношении владельца ЦУМ «Айчурек» Анвара Маметова (Габбазова).



Как рассказали в Госкомитете, Маметов 16 июля прибыл в Кыргызстан, где при его «активном участии со следственными органами провели ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий». Какие это были мероприятия в спецслужбе не уточнили.

«По результатам проведенных мероприятий, ранее предъявленные обвинения А. Маметову были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ, и досудебное производство в отношении последнего прекращено», — отметили в ГКНБ.

В ноябре 2023 года ГКНБ объявил Маметова в международный розыск. Тогда в Госкомитете сообщили, что он «занимался финансированием членов ОПГ Камчы Кольбаева и легализацией преступных доходов». В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября прошлого года спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.