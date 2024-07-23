Столичный муниципалитет внес такой проект постановления на рассмотрение в Бишкекский горкенеш.

В документе говорится, что в начале июля в мэрию поступило предложение компаний ROX Group и TNG Global Foundation о приобретении имущественного комплекса ипподрома с земельным участком общей площадью 55,73 га путем прямой продажи. Что это за компании, в муниципалитете не уточнили. Однако, по данным финансового издания Economist.kg, это иностранные компании.

TNG Global — международный владелец и застройщик недвижимости со штаб-квартирой в Гибралтаре. Специализируется на реализации проектов в жилом, коммерческом и гостиничном секторах.

Компания ROX Group базируется в США. С 2008 года предоставляет интегрированные услуги в области СМИ и недвижимости.

Ипподром продадут этим компаниям на условиях, что они построят за счет собственных средств и безвозмездно передадут в муниципальную собственность города Бишкек школы, детсады, дороги и парковую зону.

Если компании не согласятся на эти условия, то, согласно проекту постановления, мэрия Бишкека инициирует приватизацию имущественного комплекса ипподрома «Ак-Кула» методом прямой продажи и направит предложения о покупке заинтересованным лицам.

В муниципалитете отметили, что ипподром может быть приватизирован методом прямой продажи, так как объект два раза выставлялся на торги и не был продан.