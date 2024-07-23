Столичный муниципалитет разработал проект постановления, которым предлагает ввести ряд неналоговых сборов для пополнения городского бюджета.

Согласно документу, мэрия предлагает взимать деньги за въезд иногороднего автотранспорта на территорию Бишкека. Сбор будет взиматься как с физических, так и с юридических лиц.

Сбор за:

легковые машины составит 50 сомов, для иностранных — 200 сомов;

авто, в которых более восьми мест, но масса не превышает пяти тонн — 100/1000 сомов;

грузовики массой не более 3,5 тонны и тракторы — 100/1000 сомов;

машины для перевозки людей с более чем восьми местами и имеющие массу более пяти тонн — 150/1500 сомов;

грузовики массой более 12 тонн — 250/3000 сомов.

От уплаты сбора будут освобождены машины министерств и других госведомств, а также принадлежащие дипломатическим представительствам и международным организациям.

Сбор нужно будет заплатить при въезде в Бишкек. Для этого будут установлены пункты уплаты сбора либо автоматизированные системы оплаты. Деньги будут поступать в городской бюджет.

Также муниципалитет предлагает ввести в Бишкеке туристический сбор. Согласно документу, сбор в размере 50 сомов будет взиматься с иностранных граждан за каждый день пребывания на территории Бишкека. Эта сумма не включается в оплату проживания в гостинице или отеле.

Также предлагается взимать сборы с предпринимателей, которые сдают в аренду средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, скутеры, сигвеи и т.д.) на территории Бишкека. С каждой единицы СИН будут брать по 1000 сомов в год.

Как пояснили в мэрии Бишкека, столица нуждается в новых источниках неналоговых поступлений, которые будут направляться на обеспечение жизнедеятельности населения, реализацию приоритетных проектов по развитию территории городов и населенных пунктов, улучшение качества предоставляемых услуг. Это положительно отразится на социально-экономическом положении КР в целом, говорят в муниципалитете.