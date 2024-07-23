Мэрия Бишкека предложила запретить ездить в некоторые дни машинам с определенными номерами для борьбы с заторами на дорогах Бишкека и Оша. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение 22 июля.

Согласно документу, предлагается ввести запретить ездить на машине, если госномер автомобиля заканчивается на:

1 и 2 — нельзя ездить по понедельникам;

3 и 4 — по вторникам;

5 и 6 — по средам;

7 и 8 — по четвергам;

9 и 0 — по пятницам.

За нарушение графика предлагается штрафовать физлица на 1 тысячу сомов, а юрлица — на 5 тысяч.

Ограничения будут действовать в будние дни ежедневно с 7:00 до 21:00 часов, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. Запрет не будет распространяться на специальный, дежурный и общественный автотранспорт.

В мэрии считают, что принятие этих мер приведет к разгрузке автомобильных дорог городов республиканского значения (Бишкек и Ош) приблизительно на 20% ежедневно.

В муниципалитете ссылаются на то, что такой радикальный метод борьбы с заторами успешно работает в Улан-Баторе (Монголия).

По данным мэрии на 1 июня, в Бишкеке ездит более 600 тысяч авто (150 тысяч иногородних машин). При этом пропускная способность столичных дорог составляет около 350 тысяч.

Также в мэрии говорят, что провели исследования согласно которому, Более 52% водителей ездят в авто одни, 33% — с одним пассажиром, а с тремя и более пассажирами только 3,2% бишкекчан.

Это не первая инициатива столичного муниципалитета в борьбе с заторами. Ранее мэрия предложила начинать учебу в школах раньше 8 утра, а градоначальник Айбек Джунушалиев запретил сотрудникам мэрии приезжать на работу на личном авто по вторникам и четвергам. Также городские власти рассматривают возможность строительства в Бишкеке канатной дороги.