Как сообщили «Клоопу» в Ошском горсуде, решение суд вынес 28 июня по обращению мэрии города.

Согласно решению суда, нельзя митинговать у здания мэрии и на центральной площади города в период с 27 июня по 31 декабря 2024 года. Проводить митинги можно в парке имени К. Ататюрка.

О запрете на митинги стало известно вчера на митинге торговцев центрального рынка Оша, которые вышли на акцию протеста против переноса рынка. На этом митинге милиция задержала четырех человек.

Запрет на митинги действует и в Бишкеке. В центре столицы нельзя митинговать уже больше двух лет. Согласно последнему решению суда, запрет действует до 30 сентября 2024 года.

Впервые запрет на проведение митингов в Бишкеке ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд каждые три месяца продлевал запрет.