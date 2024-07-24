ГКНБ задержал экс-вице-мэра Оша Жасура Азимова, бывшего главного архитектора города Ош Алтынбека Токошева, экс-начальника УМС мэрии города Ош Ашимжана Семетеева и главу Отуз-Адырского айыл окмоту Ильяза Сансызбаева. Их подозревают в продаже земельного участка, предназначенного для отвода селей.

В спецслужбе сообщили, что выявили незаконную продажу земли по итогам проверки причин схода селей в Оше, в результате чего был нанесен ущерб жилым домам в микрорайоне «Туран».

По данным Госкомитета, задержанные «злоупотребляя своими должностными полномочиями», содействовали депутату Ошского горкенеша И.А.Ш. в незаконном приобретении земельного участка на селе-отводном канале площадью 2,2 га, расположенном в южной части микрорайона «Туран» города Ош.

После приобретения участка депутат с помощью спецтехники самовольно засыпал и выровнял русло природных каналов, создав площадку для последующей продажи под индивидуальное жилое строительство. По данным ГКНБ, участок был размежеван на 30 отдельных земельных участков, на каждый из которых был выдан госакт о праве на частную собственность. Впоследствии депутат продал эти участки третьим лицам, на которых были построены жилые дома.

«В этой связи, из-за отсутствия селе отводного естественного канала, в период выпадения атмосферных осадков большие селевые потоки сошли на жилые дома, расположенные по улицам Бакыт, Куренкеева и Молодежная города Ош. В результате, частные жилые дома и прилегающие к микрорайону “Туран” земли были затоплены грязевой жижей, смыта инфраструктура по благоустройству района и возникла реальная угроза жизни жителям», — рассказали в Госкомитете.

В результате проверки четверых бывших чиновников мэрии Оша водворили в СИЗО ГКНБ до 18 сентября. По данным Ошского горсуда, подозревают в злоупотреблении должностным положением, повлекшем по неосторожности тяжкий вред. Депутата Ошского горкенеша объявили в розыск.

Последний раз крупные сели в городе Ош сошли 14 июля. Тогда в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура и затопила центральный рынок города, а также другие объекты, расположенные по берегу. В результате стихии погибли пять человек.