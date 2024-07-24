Как сообщили в Госкомитете, в начале 2023 года ОсОО «Б.Г.» выиграло тендер на капитальный ремонт 19 городских дорог и тротуаров в столице на 145 млн сомов. Срок завершения работ был установлен на март 2024 года.

Однако, по результатам комиссионной проверки выяснилось, что на сегодняшний день фактически завершены только 9 улиц. В фирме, выигравшей тендер, назвали ряд причин задержки — от нехватки строительной техники до необходимости сноса незаконных построек.

В ГКНБ заявляют, что эти причины не подтвердились, а «Бишкекасфальтсервис» выделял деньги согласно срокам.

«Кроме того, были установлены различные дефекты и недостатки уже завершенных улиц, на что было указано подрядной организации о необходимости устранить выявленные недоработки. Руководство ОсОО “Б.Г.” полностью признало вышеуказанные факты ненадлежащего исполнения своих обязательств и гарантировало завершение всех работ в срок до 20 августа 2024 года», — сообщили в ГКНБ.

Госкомитет также напомнил подрядным организациям о необходимости качественного и своевременного исполнения своих обязательств. В противном случае спецслужба обещает принять меры.