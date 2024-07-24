В Национальном банке напомнили, что для поддержки заемщиков, пострадавших в результате селевых потоков, финансово-кредитные организации могут провести реструктуризацию кредитов и изменить условия действующих кредитных договоров на более благоприятные.

Эта мера стала возможной благодаря постановлению Нацбанка, принятому 20 декабря 2023 года. Документ разрешает финансово-кредитным организациям не ухудшать категорию классификации актива при реструктуризации кредита, если заемщик столкнулся с ухудшением финансового положения из-за чрезвычайного положения или других форс-мажорных обстоятельств.

Для реструктуризации необходимо подать письменное заявление в свою финансово-кредитную организацию. Нацбанк призывает банки приоритетно рассматривать такие заявления и индивидуально подходить к изменению условий кредитных договоров.

Также Нацбанк напомнил, что информация о просроченной задолженности свыше 90 дней, возникшей из-за ЧС, не будет включаться в негативную кредитную историю при условии подачи соответствующего заявления заемщиком.

В регуляторе отметили, что эти меры направлены на поддержку граждан, пострадавших от стихийных бедствий.