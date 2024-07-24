Такое решение принял Ошский горсуд на заседании 23 июня. Под подпиской о невыезде Темирболот Абыкеев будет находиться до 16 сентября.

О том, что ГКНБ задержал Темирболота Абыкеева, стало известно 23 июля. По данным суда, его подозревают в злоупотреблении должностным положением, повлекшем по неосторожности тяжкий вред.

До этого издание Turmush со ссылкой на собственные источники писало, что Абыкеева вызвали на допрос в ГКНБ по факту продажи земельных участков в айылном аймаке Ынтымак Кара-Суйского района.

Ранее о продаже участков говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. На заседании по ликвидации последствий селевых потоков в Оше Ташиев сказал, что местные власти, вместо того чтобы бесплатно выдавать гражданам земельные участки, продают их за суммы от 50 тысяч до 300 тысяч сомов.

По его словам, по этому делу задержаны глава айыл окмоту и специалист по земельным вопросам. Ташиев отмечал, что нужно задержать ещё и акима, если он причастен к этому.

Темирболота Абыкеева назначили акимом Кара-Суйского района в декабре 2023 года. До этого он был акимом Чон-Алайского района.