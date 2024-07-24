В селе Арстанбап Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в результате обильных дождей 23 июля сошли селевые потоки, в результате которых были повреждены ряд объектов.

По данным МЧС, были затоплены 9 домов, больница, торговый дом, 5 мостов, один километр внутренней дороги, а также смыло 23 автомобиля.

Утром 24 июля 77 спасателей начали проводить работы по ликвидации последствий. Также задействована спецтехника службы Гражданской защиты. Уточняются владельцы машины, которых смыло грязевым потоком.

23 июля сели сошли и в Ноокатском районе Ошской области. В МЧС сообщали, что сель сошел с пастбища Мурдачы в селах Кара-Кой и Калдай. Селевые потоки затопили 2 юрты и 25 километров внутренней дороги Тельман — Кара-Кой, в результате чего трасса оказалась закрыта.

За последние месяцы на юге Кыргызстана сошли несколько разрушительных селей, в результате которых погибли десятки человек.