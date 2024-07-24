Женская сборная Кыргызстана по волейболу (до 20 лет) выиграла чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), который прошел на Мальдивах с 18 по 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры и спорта.

1 из 3

Всего в турнире участвовали четыре сборные, которые сыграли между собой по круговой системе.

На групповом этапе женская сборная Кыргызстана заняла второе место, обыграв Мальдивы и Непал, но уступив Шри-Ланке.

В полуфинале кыргызстанки во второй раз обыграли Непал со счетом 3:0 и вышли в финал, где 23 июля снова встретились со сборной Шри-Ланки и победили ее со счетом 3:0.