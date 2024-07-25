Акынбек Ногоев, адвокат экс-сотрудника НАН Жоомарта Карабаева, подал в суд на следователя ГКНБ Азата Султаналиева. Об этом Ногоев рассказал в интервью «Азаттыку».

По его словам, Султаналиев не рассмотрел его просьбу назначить экспертизу по делу Карабаева в установленный законом срок — три дня, и не отвечал ему, поэтому адвокат подал заявление в Первомайский райсуд Бишкека. Заседание назначено на 29 июля.

Ранее на странице Карабаева в Facebook появился пост, в котором он обвинил Султаналиева в том, что тот «не выполняет свои профессиональные обязанности» и стремится ему «отомстить». Карабаев обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять его дело под личный контроль. Ни Султаналиев, ни ГКНБ пока не комментировали заявление Карабаева.

Ногоев также сообщил, что Карабаева поместили в штрафной изолятор якобы из-за использования телефона СИЗО. По словам адвоката, сообщение в Facebook опубликовали родные Карабаева по его же просьбе.

В СИН сообщили «Клоопу», что адвокат предоставил якобы недостоверную информацию и что Жоомарта Карабаева не помещали в ШИЗО. В ведомстве отметили, что он содержится в общей камере в СИЗО-1.

Жоомарта Карабаева сейчас обвиняют в «призывах» к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти. Экспертизу по его делу сделал его бывший коллега Азамат Жанышбек уулу, которого он обвинял в получении денег от силовиков за подготовку «незаконных» экспертиз для ГКНБ.