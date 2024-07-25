Глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, согласно которому занятия в столичных школах могут начинаться раньше 8 утра. В предыдущей формулировке эта норма была «не ранее 8:00».

Также согласно постановлению, занятия в лицеях, колледжах и вузах будут начинаться не ранее 10:00. Исключение составляют образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, входящие в систему военных и правоохранительных органов Кыргызстана.

В конце мая эту инициативу выдвинула мэрия Бишкека. Представители мэрии отметили, что подобная мера поможет разгрузить дороги и обеспечит безопасность детей. По данным муниципалитета, именно в часы начала и окончания школьных смен люди неправильно паркуются, что приводит к пробкам.