Детям покойного спикера парламента и бизнесмена Чыныбая Турсунбекова раньше принадлежали 100% акции Capital Bank. Сыну Эржану — 40%, дочерям Айдай и Бегимай по 30%. С 24 июля все 100% акций перешли Госагентству по управлению госимуществом при Кабмине.

Как так получилось?

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что дочери покойного спикера «занимались незаконными делами». По его словам, банк перешел от Максима Бакиева к Турсунбековым в 2010 году рейдерским путём и был переименован в Capital Bank.

Ташиев говорил, что Capital Bank продадут, а вырученные деньги направят на строительство ипотечного жилья.

Сейчас Айдай Турсунбекова находится в СИЗО, а ее сестра Бегимай — под домашним арестом. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

Известно, что Capital Bank раньше раньше носил название «АкылИнвестБанк». Его в 2008 году выкупил человек из окружения Максима Бакиева, но не смог докапитализировать банк после революции 2010 года. Уже в 2012 году банк выкупил Турсунбеков и поменял название.

Впрочем, у главы ГКНБ были претензии не только к банку, но и к другому бизнесу семьи Турсунбековых — он заявил, что участок площадью 1,5 га бишкекского алкогольного завода, а также 18 га земли на Иссык-Куле были приватизированы незаконно.

Вероятно он имел в виду спор вокруг пансионата «Акун». В 2022 году ГКНБ сообщил, что вернул на баланс государства 17,65 га земли, которая в 2008 году была передана пансионату «Акун». Тогда Турсунбекова публично отстаивала семейный бизнес, настаивая, что земля под пансионат получена законно. Она сообщала, что пансионат ранее носил имя «Чынар» и был куплен ее семьей на госаукционе в 1999 году.