Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Сузакскому одномандатному избирательному округу. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Выборы назначены на 22 сентября. Кабмину поручено выделить деньги для проведение выборов, а ЦИК – организовать проведение выборов в соответствии с законодательством КР.

Ранее избранным депутатом от этого округа был Тазабек Икрамов. Однако он добровольно сложил полномочия депутата. Сам Икрамов сказал, что это его «личное решение», но не объяснил причин сдачи мандата.