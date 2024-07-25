Как сообщили в «Кыргызиндустрии», сборкой ноутбуков занимается ее дочернее предприятие ОсОО «Кыргызэлектроника» на базе собственного производства.

Отмечается, что предприятие уже получило тестовые образцы электронных компьютеров и оборудования от китайской компании Clovertek Industries, которая производит комплектующие для ноутбуков и планшетов для Acer и Lenovo.

«Это позволяет гражданам Кыргызстана, в том числе школьникам и студентам, покупать качественные ноутбуки, хромбуки и планшеты по низким ценам», – подчеркнули в госпредприятии.

В компании добавили, что желающие могут оформить заказ через сайт ke.kg.

Помимо ноутбуков «Кыргызэлектроника» собирает и смартфоны по брендом Meken. Комплектующие для них также привозят из-за рубежа. Первая партия смартфонов будет доступна уже в сентябре. Стоимость смартфона будет 10-11 тысяч сомов.