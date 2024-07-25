С начала года ущерб от схода селей составил 1,1 млрд сомов. Об этом на брифинге сообщил замглавы МЧС Азамат Мамбетов.

Он отметил, что сумма ущерба увеличится из-за последствий последних селей в Оше и Арстанбапе. По его словам, ущерб от природных и техногенных происшествий за первое полугодие 2024 года составил 1 млрд 900 млн сомов.

Также Мамбетов сообщил, что по состоянию на 24 июля 2024 года в Кыргызстане зарегистрировано 311 случаев схода селей. По его данным, это на 501% больше по сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 62 случая схода селей.

За последние месяцы на юге Кыргызстана сошли несколько разрушительных селей. По данным МЧС, в результате схода селей погибли 22 человека, из них 15 — подростки.