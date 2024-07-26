В новом 2024/25 учебном году занятия начнутся в 7:30 в 44 школах Бишкека. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, в 14 школах занятия уже начинаются в 7:30. Это школы №69, 29, 70, 61, 9, 13, 95, 102, 4, 23, 33, 38, 43, 67.

На новый график будут переведены следующие школы: №6, 24, 27, 48, 54, 83, 3, 14, 26, 37, 60, 62, 64, 2, 7, 8, 25, 47, 31, 42, 55, 68, 72, 74, 96, 12, 45, 52, 65, а также Лебединовская школа-гимназия №1.

Таким образом, в 44 муниципальных школах (42% от общего числа) занятия будут начинаться в 7:30.

Ранее Кабмин принял постановление, разрешающее школам в Бишкеке начинать занятия раньше 8 утра. Эту идею предложила мэрия столицы, считая, что подобная мера поможет разгрузить дороги и обеспечит безопасность детей.