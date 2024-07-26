Брат убитого кримавторитета Камчыбека Кольбаева Жолдошбек Кольбаев обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Кольбаев просит «справедливо и в рамках закона» рассмотреть дело в отношении своей матери Майи Алиевой, которую подозревают в легализации преступных доходов.

«Матери 76 лет, она перенесла инсульт, не может встать с постели, не может внятно говорить. Поэтому мы вынуждены к вам обратиться. ГКНБ возбудил дело на мою мать, дело рассматривается в Октябрьском районном суде. Предъявили статью по ОПГ в целях конфискации всего имущества, в том числе дома и квартиры, в которых живут ее внуки и дети», — говорит Жолдошбек Кольбаев в своем видеообращении. Он жалуется, что суды проводят в спешке, не обращая внимания на болезнь его матери и даже проводили заседание в их доме.

Кольбаев просит Жапарова и Ташиева о личной встрече и разговоре. Говорит, что сам занимался фермерством и не лез в политику. В том же видео к властям обращается и адвокат Кольбаевых Бакытбек Жумашев. Он жалуется на нарушения в деле против матери убитого кримавторитета. В том числе на то, что конфисковать хотят и старое имущество семьи 1998 года, хотя в деле указан период легализации с 2008 по 2022 год.

Кримавторитет Камчыбек Кольбаев был одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Его называли «вором в законе».

Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию. После ГКНБ сообщил об аресте активов Камчы Кольбаева на $1 млрд. Ведомство упомянуло о более 850 единиц недвижимости — особняках, клубных домах, квартирах, центрах отдыха, ресторанах и даже охотничьих угодьях.