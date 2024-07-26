При вступлении законопроектов в силу полиция сможет принимать решение о депортации мигрантов без суда.

Кроме того, по этим законопроектам предлагается некий «режим высылки». По нему мигрантов-нарушителей будут вносить в Реестр контролируемых лиц, а внесенные в список должны будут предупреждать полицию о своих передвижениях. Они не смогут свободно перемещаться по стране, брать кредиты, приобретать жилье или машины и вступать в брак.

Одним из поводов для депортации может быть «мелкое хулиганство» — по словам правозащитницы Валентины Чупик, большинство дел против мигрантов заводятся именно по этой статье.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что еще 25 законопроектов о мигрантах находятся на рассмотрении госдумы, некоторые из них ужесточают уголовную ответственность за «организацию незаконной миграции».