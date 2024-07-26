Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития (МАР). Теперь Кыргызстан получит кредит в $25 млн на проект «Качество и инновации в высшем образовании». Ранее, в июне, сообщалось, что кредит выдается на 50 лет с отсрочкой на 10 лет.

Из $25 млн кредита, $19,7 млн Кабмин должен разделить между пятью кыргызскими вузами. Медакадемия получит $4 млн, Политех и КНУ — по $3,2 млн, Аграрный университет — $3,7 млн, а ОШгУ — $2,8 млн. Также предусмотрено открытие межуниверситетских центров для исследований в областях биомедицины, искусственного интеллекта, информационной безопасности, водных ресурсов, продовольственной и биологической безопасности. Кроме того, $4 млн из кредита будут направлены в фонд, который будет предоставлять гранты на научные исследования.

Из $25 млн кредита государство выплатит только $5,3 млн. Остальное выплатят сами вузы.

МАР — это одна из ассоциаций Всемирного банка, которая борется с бедностью в странах с низким доходом. Она предоставляет кредиты и гранты, а также консультирует страны. Финансируют ассоциацию другие страны и Всемирный банк. Кыргызстан уже получал средства от МАР. В прошлом октябре власти сообщали, что страна получит $5 млн кредита и гранта на доработку ТЭО Камбаратинской ГЭС-1. Ранее ассоциация также предоставляла средства, например, на борьбу с COVID-19 и поддержку сельского хозяйства.

По информации на 2023 год, долг Кыргызстана перед МАР составляет $665,19 млн.