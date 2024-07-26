Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев дал интервью «Кабару», в котором прокомментировал недавнюю инициативу мэрии столицы запретить ездить в некоторые дни машинам с определенными номерами для борьбы с пробками.

Градоначальник отметил, что муниципалитет сейчас выставил проект постановления на общественное обсуждение и открыт к конструктивным предложениям, и будет их учитывать. Он пообещал, что инициатива «не будет приниматься в кабинетах за закрытыми дверями».

«Мы выбрали мягкое решение вопроса пробок. […] Конечно, будут исключения, если это касается жизни, здоровья, безопасности или ЧС. Мы готовы получать замечания и дорабатывать проект. Но останавливаться мы не будем. Если бы мы занимались только ограничениями, я бы понял. Но мы сегодня создаем условия, ремонтируем дороги для комфортной и безопасной езды», — отметил Джунушалиев.

По его мнению, в перспективе эта мера даст «ощутимый результат» в борьбе с пробками. Он добавил, что «мэрия уже начала с себя» и сотрудники муниципалитета два раза в неделю передвигаются на общественном транспорте.

«Наше желание, чтобы люди отказывались от личного автотранспорта, научились считать деньги. Чтобы сказали, что на личном авто дорого и лучше пользоваться общественным транспортом. Если у нас будет увеличиваться спрос, то мы также будем увеличивать количество автобусов, подвижного состава», — заключил мэр.

В случае принятия проекта постановления мэрии, авто, чьи госномера заканчиваются на цифры 1 и 2, не смогут ездить в городах Бишкек и Ош по понедельникам, на 3 и 4 — по вторникам, на 5 и 6 — по средам, на 7 и 8 — по четвергам, на 9 и 0 — по пятницам.

За нарушение графика предлагается штрафовать физические лица на 1 тысячу сомов, а юридические лица — на 5 тысяч. Ограничения будут действовать в будние дни ежедневно с 7:00 до 21:00 часов, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.