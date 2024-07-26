Согласно документу, отцами-основателями кыргызской государственности признаны Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и Ишеналы Арабаев.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, указ подписан с целью отметить заслуги перед отечеством представителей политической элиты начала XX века и национальных лидеров.

«Именно они стояли у истоков новой государственности в XX веке, убедительно и аргументированно доказывая, что кыргызский народ, с его языком, культурой и историей, имеет полное право на создание своего государства наравне с другими народами Центральной Азии. Однако это звание нисколько не умаляет заслуг других выдающихся государственных и политических деятелей нашей страны», — отмечается в сообщении.

Жапаров своим указом поручил разработать соответствующие материалы о деятельности отцов-основателей для воспитания в духе патриотизма учащихся школ и вузов, а также проводить научно-практические конференции по этой теме. Кроме того, поручено организовать широкую информационно-пропагандистскую работу среди населения по увековечению памяти отцов-основателей современной кыргызской государственности.

Отцы-основатели кыргызской государственности сыграли существенную роль в создании автономной республики. В 30-х годах прошлого столетия все они были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности, и большинство были расстреляны. В 50-х годах все они были реабилитированы посмертно.