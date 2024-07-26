В мэрии города Ош сообщили о начале работ по строительству муниципального рынка на улице Б. Осмонова напротив торгового комплекса «Мегаполис».

Отмечается, что сейчас ведутся работы по подготовке земельного участка, проведению электроснабжения и установке электроопор. Работы ведутся в две смены, и на строительство задействованы более 15 единиц спецтехники.

«Также запланировано провести к новому муниципальному рынку дороги с четырех сторон. Здесь будут созданы все необходимые условия для торговцев», — отметили в муниципалитете.

В середине июля в городе Ош после обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура и затопила расположенные на берегу объекты и центральный рынок города. После этого власти Оша решили перенести центральный рынок на территорию Жапалакского территориального управления, построив там новый муниципальный рынок.

Однако против переноса туда выступили сами торговцы — они три дня выходили на митинги к зданию мэрии Оша. В результате власти решили перенести рынок к торговому комплексу «Мегаполис».