Первомайский райсуд Бишкека вынес решение об изменении меры пресечения в отношении дочери покойного экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова – Айдай Турсунбековой. Ее освободили под подписку о невыезде.

Отмечается, что об изменении меры пресечения ходатайствовали следователи ГКНБ.

Сестра Айдай Турсунбековой — Бегимай находится под домашним арестом. В отношении дочерей экс-спикера возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

Ранее стало известно, что Госагентство по управлению госимуществом при Кабмине получило 100% акций коммерческого банка Capital Bank, которым владели дети Чыныбая Турсунбекова — Эржан Чыныбай уулу (40%), Бегимай Чыныбай кызы (30%) и Айдай Турсунбекова (30%).

До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что дочери покойного спикера «занимались незаконными делами». По его словам, банк перешел от Максима Бакиева к Турсунбековым в 2010 году рейдерским путём и был переименован в Capital Bank.

Ташиев говорил, что Capital Bank продадут, а вырученные деньги направят на строительство ипотечного жилья.