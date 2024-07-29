Об этом президент Садыр Жапаров объявил 26 июля во время открытия нового здания посольства Кыргызстана во Франции, которое приобретено в собственность государства. Новое здание дипмиссии площадью 320 квадратных метров расположено в 16-м округе Парижа.

По словам Жапарова, по его поручению МИД уже купил здание в Венгрии, а в Нью-Йорке и Берлине уже купили служебные квартиры для сотрудников дипломатических миссий. Также ведутся работы по покупке недвижимости в Швейцарии, Австрии и Новосибирске.

29 июля президент дал интервью «Кабару» по этому вопросу. Он сказал, что аренда офисов и квартир для диппредставительств создавала более сильную нагрузку на бюджет, чем покупка.

«У нас есть посольства в 30 странах, консульства в 11 странах и представительство в ООН. В каждом посольстве работает как минимум 6-7 сотрудников. Каждый из них арендует квартиру. […] Поэтому, если мы купим квартиры и офисы один раз, они навсегда останутся в собственности государства. Будет сэкономлено огромное количество денег. Оплачивая только коммунальные услуги, наши сотрудники смогут там жить», — аргументировал он.

Жапаров отметил, что в «будущем мы не должны слышать слово аренда».