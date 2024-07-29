Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в интервью «Кабару» прокомментировал недавнюю инициативу муниципалитета взимать деньги за въезд иногороднего автотранспорта на территорию города.

Как сказал градоначальник, эта инициатива направлена не только на сбор денег, но и на решение проблем с пробками.

Мэр отметил, что ведомство планирует вывести все автовокзалы за город и устроить там стоянки.

«Водители с других городов могут добраться на авто до автовокзала, там оставить машину и на общественном транспорте добраться до пункта назначения. Также мы разрабатываем систему, когда водитель, оплатив за парковку, может этими бонусами оплатить свой проезд на общественном транспорте. Тем самым мы будем стимулировать его, чтобы он подъезжал до автовокзала, оставлял там машину и ездил на автобусе», — заявил Джунушалиев.

Это не первая инициатива столичного муниципалитета в борьбе с пробками. Ранее мэрия предложила запретить ездить в некоторые дни машинам с определенными номерами. Также по инициативе муниципалитета почти в половине столичных школ занятия будут начинаться в 7:30, а учеба в лицеях, колледжах и вузах — не ранее 10:00. Кроме того, сотрудникам мэрии запрещено приезжать на работу на личном авто по вторникам и четвергам.