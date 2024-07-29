Об этом замминистра иностранных дел КР Алмаз Имангазиев сказал послу России в КР Сергею Вакунову на встрече 29 июля. Как сообщили в МИД, на встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся въезда кыргызстанцев в РФ и их пребывания на ее территории.

«В частности, Имангазиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны участившимися случаями отказа во въезде в РФ граждан КР и длительными проверочными процедурами в международных аэропортах России. При этом отметил, что кыргызская сторона с пониманием относится к принимаемым российской стороной мерам, направленным на обеспечение безопасности в стране», — говорится в сообщении МИД.

Вакунов в ответ выразил готовность к совместной работе по всем темам двусторонней повестки, отметили в министерстве.

После теракта в подмосковном «Крокусе», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, массовые задержания мигрантов и выдворение их из страны. После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если нет веских оснований.