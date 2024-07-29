Он пройдет 31 июля в 18:30 в сквере имени Горького, сообщает городская инициатива «Бишкек смог». На курултае обсудят проблемы общественного транспорта в столице и утвердят резолюцию от лица граждан с требованием сохранить троллейбусы.

Отмечается, что главная цель мероприятия — привлечь внимание к ликвидации троллейбусного движения в городе и «не допустить такую фатальную ошибку».

«Ситуация с самым экологически чистым транспортом Бишкека продолжает быть критической. Мэр Бишкека объявил о полной ликвидации троллейбусов, несмотря на то, что большинство жителей категорически не поддерживают решение мэрии и выступают за сохранение троллейбусов»,

— заявили организаторы.

Мэрия Бишкека намерена передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. Также они против уменьшения количества общественного транспорта, которого в Бишкеке и так не хватает.

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