В ГУВД Бишкека сообщили о задержании парня 1999 года рождения, подозреваемого в совершении действий сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста.

По данным милиции, 20 июля в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась гражданка с просьбой принять меры в отношении парня, который, находясь в одном из парков по улице Ахунбаева, вступил в половую связь с ее дочерью 2009 года рождения.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Подозреваемого задержали и поместили под стражу в СИЗО-1. Назначены экспертизы.