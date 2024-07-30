Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. Об этом сообщили представители двух стран.

По словам спецпредставителя Кабмина КР по приграничным вопросам Назирбека Борубаева, оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе. Эти участки он назвал «сложными».

«11-17 августа пройдет встреча рабочих групп двух стран. Мы постараемся уточнить и оставшиеся участки [границы]», — сказал он в интервью «Азаттыку».

Встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации пройдет в городе Баткен.

По сообщениям таджикистанских СМИ, о согласовании 94% линии госграницы говорил глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода во время пресс-конференции 26 июля.

«На сегодняшний день 94% линии границы полностью описаны. Мы верим, что в ближайшее время все разрешится положительно. […] Комиссия очень активна, даст Бог в ближайшие месяцы документы будут подписаны», — цитирует его издание «Азия-Плюс».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.