Документ вынесен на общественное обсуждение 30 июля. Отмечается, что, несмотря на существующий запрет, примерно 70% запрещенных предметов проникали в места лишения свободы путем передач при личных встречах через адвокатов, близких родственников осужденных и обвиняемых, а также через сотрудников уголовно-исполнительной системы. Чаще всего передают именно телефоны.

В Минюсте считают, что подобная ситуация создает «общественную опасность и напрямую влияет на состояние преступности».

Сейчас за пронос запрещенных предметов в исправительные колонии и СИЗО штрафуют на 17,5 тысяч сомов. В ведомстве предлагают увеличить этот штраф до 50 тысяч сомов.

За повторное нарушение закона предлагается повторно штрафовать на 50-100 тысяч сомов либо привлекать к общественным работам до двух лет, или лишать свободы до двух лет.

Ранее Асель Ногойбаева заявила о поступающих угрозах от бывшего мужа Азамата Эстебесова, который сейчас отбывает наказание в колонии строго режима. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы после того, как он изрезал лицо Ногойбаевой, а также отрезал ей нос и уши. В сообщениях Эстебесов писал экс-супруге, что «придет через два года» и милиция про нее «забудет». По этому факту СИН начала служебное расследование, а адвокатесса Ногойбаевой обратилась в спецпрокуратуру из-за угроз ее подзащитной.