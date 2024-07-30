Решение вступает в силу с 30 июля. Как пояснили в регуляторе, такое решение принято с учетом волатильности (изменчивости) цен на мировых продовольственных и сырьевых рынках, плановый пересмотр тарифной политики государства, а также в целях дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения.

В Нацбанке отметили, что инфляция в Кыргызстане с мая сохраняется в «умеренных значениях» и показатель годовой инфляции в июле составил 4,2%.

При этом в регуляторе говорят, что «внешнеэкономические условия остаются неоднозначными, а мировые цены на продовольственных рынках в последние месяцы демонстрируют постепенный рост».

«В отдельных странах-торговых партнерах КР инфляционные процессы продолжают складываться на относительно высоком уровне. Оценка тенденций внешних и внутренних факторов инфляции указывает на формирование показателя годовой инфляции к концу текущего года в пределах среднесрочного целевого показателя — 5-7%», — сообщили в Нацбанке.

При этом глава Нацбанка Мелис Тургунбаев отметил, что «в случае возникновения каких-либо рисков» регулятор может внести дополнительные корректировки в проводимую монетарную политику.

Учетная ставка — процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент. В теории, низкая учетная ставка должна привести и к снижению процентных ставок по кредитам. Однако, по мнению экспертов, в Кыргызстане это не всегда приводит к пропорциональному снижению ставок в коммерческих банках.