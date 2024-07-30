Недавно госпредприятие «Кыргызэлектроника» начало сборку ноутбуков под собственным брендом Meken. Председатель «Кыргызэлектроники» Илья Черный сообщил изданию Economist.kg, что ноутбуки будут продаваться на рынке по цене 35 тысяч сомов.

Ноутбуки оснастят процессором Intel Core i5 12-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 256 ГБ, 14-дюймовым экраном и батареей емкостью 5000 мАч.

По его словам, для Минобразования цена будет значительно ниже из-за объема заказов и специфики комплектации. Он сообщил, что при масштабных заказах цена может быть снижена примерно на 5 тысяч сомов. Ранее сообщалось, что к концу 2024 года 50% учителей оснастят ноутбуками отечественной сборки.

Также «Кыргызэлектроника» планирует в будущем экспортировать ноутбуки Meken, но пока сосредоточена на местном рынке.

Название ноутбука вызвало резонанс в обществе, так как слово “Meken” переводится как «Родина». В компании объяснили, что стремились вызвать патриотические чувства у граждан.

«Мы хотели, чтобы название было звучное, чтобы люди чувствовали что-то патриотичное, когда они услышат название», – объяснил глава «Кыргызэлектроники».