расположенный на ней центральный рынок южной столицы, причинив ущерб торговцам. После этого мэрия решила перенести рынок. Теперь торговцы опасаются, что на новом месте у них не будет торговли, а горожане призывают сохранить рынок хотя бы как историческое место.

Сели, обрушившиеся на Ош 14 июля, не только унесли жизни пятерых человек, но и нанесли удар по экономике города. Тогда из-за ливневых дождей река Ак-Буура вышла из берегов и

Первым о переносе пострадавшего от селей рынка заговорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с продавцами, чей бизнес пострадал от природной катастрофы. Ташиев отметил, что вопрос находится под его контролем и дал городским властям всего два месяца на перенос рынка в другое место.

Когда мэрия объявила, что находящийся сейчас в центре Оша рынок перенесут на самую окраину города, в село Жапалак, около 500 торговцев вышли на митинг к зданию муниципалитета. Торговцы опасаются, что переезд на новое место и адаптация займут много времени, и поэтому они понесут убытки.

Во время митинга милиция задержала четверых человек, но отпустила их после «профилактических мероприятий». После этого в центре Оша по примеру Бишкека запретили митинги — пока до конца года.

Из-за недовольства торговцев мэр Оша Бакыт Жетигенов сообщил, что новый рынок построят на другом участке — напротив торгового центра «Мегаполис». Это место тоже расположено на окраине города, но здесь проходит важная для Оша дорога — улица Осмонова. Такое расположение, по мнению городских чиновников, удобно для покупателей из регионов.

По словам вице-мэра Замира Юсупова, новый рынок расположится на семи гектарах и будет рассчитан примерно на 3000 торговых мест, которые торговцам предоставят бесплатно.

«В связи с переносом рынок станет муниципальным. Будут учтены все условия: водоснабжение, канализация, электричество, освещение. Планируются большие парковочные площади. Все будет сделано в соответствии с современными требованиями, чтобы людям было удобно торговать», — пообещал чиновник.

А пока новый рынок строится (завершить его городские власти пообещали за два месяца), торговцы могут продолжать работать на прежнем месте. По словам правозащитницы Гульгакы Мамасалиевой, об этом с мэрией они договорились сами.

«Когда мэрия заявила: «с завтрашнего дня переводим рынок на новое место», мы были против. Провели переговоры, выдвинули ряд предложений: не переносить рынок, пока места не будут готовы, договориться с банками о продлении сроков кредитов, освободить от налогов, так как торговцы не получают доходов. Мэрия выслушала и поддержала наши предложения», — рассказала она. Также, по словам Мамасалиевой, новое место удобно для торговцев.