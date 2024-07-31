Сели, обрушившиеся на Ош 14 июля, не только унесли жизни пятерых человек, но и нанесли удар по экономике города. Тогда из-за ливневых дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила расположенный на ней центральный рынок южной столицы, причинив ущерб торговцам. После этого мэрия решила перенести рынок. Теперь торговцы опасаются, что на новом месте у них не будет торговли, а горожане призывают сохранить рынок хотя бы как историческое место.
Первым о переносе пострадавшего от селей рынка заговорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с продавцами, чей бизнес пострадал от природной катастрофы. Ташиев отметил, что вопрос находится под его контролем и дал городским властям всего два месяца на перенос рынка в другое место.
Когда мэрия объявила, что находящийся сейчас в центре Оша рынок перенесут на самую окраину города, в село Жапалак, около 500 торговцев вышли на митинг к зданию муниципалитета. Торговцы опасаются, что переезд на новое место и адаптация займут много времени, и поэтому они понесут убытки.
Во время митинга милиция задержала четверых человек, но отпустила их после «профилактических мероприятий». После этого в центре Оша по примеру Бишкека запретили митинги — пока до конца года.
Из-за недовольства торговцев мэр Оша Бакыт Жетигенов сообщил, что новый рынок построят на другом участке — напротив торгового центра «Мегаполис». Это место тоже расположено на окраине города, но здесь проходит важная для Оша дорога — улица Осмонова. Такое расположение, по мнению городских чиновников, удобно для покупателей из регионов.
По словам вице-мэра Замира Юсупова, новый рынок расположится на семи гектарах и будет рассчитан примерно на 3000 торговых мест, которые торговцам предоставят бесплатно.
«В связи с переносом рынок станет муниципальным. Будут учтены все условия: водоснабжение, канализация, электричество, освещение. Планируются большие парковочные площади. Все будет сделано в соответствии с современными требованиями, чтобы людям было удобно торговать», — пообещал чиновник.
А пока новый рынок строится (завершить его городские власти пообещали за два месяца), торговцы могут продолжать работать на прежнем месте. По словам правозащитницы Гульгакы Мамасалиевой, об этом с мэрией они договорились сами.
«Когда мэрия заявила: «с завтрашнего дня переводим рынок на новое место», мы были против. Провели переговоры, выдвинули ряд предложений: не переносить рынок, пока места не будут готовы, договориться с банками о продлении сроков кредитов, освободить от налогов, так как торговцы не получают доходов. Мэрия выслушала и поддержала наши предложения», — рассказала она. Также, по словам Мамасалиевой, новое место удобно для торговцев.
Однако один из них, Бектур Молдалиев, не согласен с правозащитницей. В разговоре с «Клоопом» он сказал, что новое место для рынка у ТЦ «Мегаполис» неудобно ни для торговцев, ни для покупателей.
«Первой проблемой станет транспортная доступность, так как новое место находится далеко от центра. Люди не поедут далеко ради покупки одной футболки или другой мелочи. Они предпочтут покупать на рынке «Келечек» в центре или уехать на [один из крупнейших в Центральной Азии] рынок «Кара-Суу», [находящийся примерно в 40 минутах езды от Оша]», — пояснил он.
Однако, сказал Молдалиев, власти «вынудили» торговцев согласиться на перенос рынка.
«[Городские власти] сразу показали агрессию, разрушили [самовольно построенные на рынке] мосты [через реку Ак-Буура]. В такой ситуации людям пришлось согласиться на предложение», — рассказал Молдалиев. После схода селей мэрия Оша снесла десятки самовольно построенных объектов на рынке вдоль Ак-Бууры, прокуратура возбудила уголовное дело по факту их строительства, а ГКНБ задержал бывших чиновников, подозреваемых в выдаче разрешений на строительство в зоне затопления.
Бывший мэр Оша и депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов согласен с тем, что рынок нужно перенести, но опасается, что город утратит важное историческое место.
«Наш Ошский рынок исторический, ему тысячи лет. Когда я работал [мэром], мы уже вели переговоры и готовили проект этнобазара. Мы не должны потерять это историческое место. Моя идея — укрепить дамбы [на проходящей через рынок реке Ак-Буура] и сделать этнобазар. Туристы и гости будут приезжать», — предлагает он.
В мэрии города сообщили, что у нее и правда есть планы оставить на этом месте этнорынок.
Это не первый случай переноса рынка в Оше за последнее время. В прошлом году недовольство торговцев вызвал перенос продуктового рынка «Тешик-Таш», который был расположен неподалеку от центрального базара, на место рядом с автомобильным рынком в селе Жапалак.