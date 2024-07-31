Президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Нурлана Дарданова от должности полномочного представителя президента в Таласской области. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Предложение освободить Дарданова от должности направили главе государства по итогам коллегии администрации президента. Как сообщили в Кабмине, такое решение принято «в связи с недостаточным выполнением функциональных обязанностей, отсутствия скоординированной работы в доверенном регионе и допущенных недостатков в организационной работе».

Вместе с Дардановым наказаны и другие чиновники Таласской области:

Ирсахун Кулушев освобожден от должности руководителя аппарата представителя президента;

объявлены выговоры первому заместителю полпреда Талантбеку Эдилову, акима Бакай-Атинского и Таласского района Алгынбаю Имарову и Нургазы Нармырзаеву.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров отметил, что принятые решения «должны стать серьезным уроком для других».

«Мы будем проводить такие проверки в каждой области. Приведите всё в порядок. Как было объявлено, мои заместители снова объедут всю страну и проведут встречи с населением. После этого будут приняты важные решения», — заключил Жапаров.

Нурлана Дарданова назначили полномочным представителем президента в Таласской области в марте 2023 года.