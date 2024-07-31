Президент Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за вебкам-моделинг и проституцию. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе главы государства.
Законом вводятся поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.
Согласно документу, за организацию вебкам-студий и притонов для занятия проституцией предусмотрено наказание от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы на срок до трех лет. За те же деяния, совершенные
- группой лиц будут наказывать на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой;
- в составе ОПГ — до семи лет с конфискацией имущества.
За организацию вебкам студий и притонов с участием детей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Самих вебкам-моделей будут штрафовать на 10 тысяч сомов. Также законом вводится ответственность за занятие проституцией. Теперь секс-работниц будут штрафовать на 20 тысяч сомов либо арестовывать от 3 до 7 суток.
Закон инициировала группа депутатов, основным из которых является нардеп Нурланбек Азыгалиев. По его мнению, вебкам-индустрия в Кыргызстане и соседних странах принимает широкий размах, и вебкам-моделями, в основном, становятся молодые девушки.
«Некоторые люди, включая женщин, могут быть принуждены к работе в вебкам-секс индустрии через торговлю людьми, вынуждением или эксплуатацией, подвергнуты давлению или контролю, что может быть признаком эксплуатации. В некоторых случаях работа в вебкам-секс индустрии может противоречить основным правам человека или нарушать их личные свободы», — говорил нардеп.
Ранее журналисты отмечали, что Бишкек и город Алматы в Казахстане стали центрами развития вебкам-студий в Центральной Азии. В 2021 году сообщалось, что Кыргызстане в вебкам-студиях работает от 4 до 5 тысяч девушек.