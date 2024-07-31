Президент Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за вебкам-моделинг и проституцию. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вводятся поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

Согласно документу, за организацию вебкам-студий и притонов для занятия проституцией предусмотрено наказание от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы на срок до трех лет. За те же деяния, совершенные

группой лиц будут наказывать на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой;

в составе ОПГ — до семи лет с конфискацией имущества.

За организацию вебкам студий и притонов с участием детей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Самих вебкам-моделей будут штрафовать на 10 тысяч сомов. Также законом вводится ответственность за занятие проституцией. Теперь секс-работниц будут штрафовать на 20 тысяч сомов либо арестовывать от 3 до 7 суток.

Закон инициировала группа депутатов, основным из которых является нардеп Нурланбек Азыгалиев. По его мнению, вебкам-индустрия в Кыргызстане и соседних странах принимает широкий размах, и вебкам-моделями, в основном, становятся молодые девушки.

«Некоторые люди, включая женщин, могут быть принуждены к работе в вебкам-секс индустрии через торговлю людьми, вынуждением или эксплуатацией, подвергнуты давлению или контролю, что может быть признаком эксплуатации. В некоторых случаях работа в вебкам-секс индустрии может противоречить основным правам человека или нарушать их личные свободы», — говорил нардеп.

Ранее журналисты отмечали, что Бишкек и город Алматы в Казахстане стали центрами развития вебкам-студий в Центральной Азии. В 2021 году сообщалось, что Кыргызстане в вебкам-студиях работает от 4 до 5 тысяч девушек.