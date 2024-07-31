В Кыргызстане за шесть месяцев 2024 года милиция зарегистрировала шесть случаев по статье «Похищение лица с целью вступления в брак». Об этом на брифинге 31 июля сообщила старший следователь по особо важным делам Следственной службы МВД КР Элиза Шалбаева.

По ее данным, пять дел направлены в суд, а одно — прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Шалбаева отметила, что за этот период не зарегистрированы подобные преступления с участием несовершеннолетних.

Также, по данным следователя, по статье «Принуждение лица к вступлению в брак» за первое полугодие милиция зарегистрировала два случая: одно дело направлено в суд, а производство по второму приостановлено.

По статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» правоохранители зарегистрировали 21 случай. Из них 70% дел направлены в суд, а по трем случаям дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

Похищение девочек и женщин для насильственного вступления в брак зачастую заканчиваются изнасилованием, а девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

Согласно действующему законодательству, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 7 лет, а за похищение ребенка для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак — от 7 до 10 лет колонии.