Сегодня в Ленинском райсуде Бишкека прошло очередное заседание по делу 11 журналистов.

Как сообщили «Клоопу» в Бишкекском горсуде, на процессе вынесено решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Махабат Тажибек кызы, Актилека Капарова, Айке Бейшекеевой и Азамата Ишенбекова. Они будут содержаться в СИЗО до 8 октября.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.