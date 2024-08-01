В ГКНБ сообщили, что государству передано 15 тысяч квадратных метров жилой площади в строящемся многоэтажном жилом комплексе. Это произошло в рамках расследования мошеннических действий, связанных с земельным участком площадью 3,08 га в селе Орто-Сай.

По данным спецслужбы, участок был незаконно переведен из земель Аламединского лесхоза в частную собственность. Один из совладельцев участка Б.С., без согласования с двумя другими продал весь участок стройкомпании для возведения жилого комплекса, заключив договор о совместной деятельности. По договору Б.С. должен был получить 18 тысяч кв. м жилой площади в строящемся комплексе.

«В результате проведенных следственных действий с участием всех трех совладельцев участка Б.С. уступил 18 тысяч кв. м в пользу двух потерпевших граждан в счет возмещения ущерба. В свою очередь, указанные граждане отметили, что хотели только восстановить справедливость и вернуть свою собственность. При этом, учитывая возникшие обстоятельства и понимая добросовестность действий строительной компании, изъявили желание получить в качестве компенсации 3 тысяч кв. м, а остальные 15 тысяч кв. м добровольно передали в пользу государства. Это составляет более 300 квартир, которые оцениваются на сумму $15 млн», — рассказали в ГКНБ.

В госкомитете сообщили, что жилые площади передадут в Госипотечную компанию. Строительство домов планируют завершить в течение двух лет.

Судя по фотографиям жилого комплекса, опубликованных ГКНБ, речь идет о ЖК DUBAI, который строится в районе Токомбаева / Байтик баатыра выше «Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана» и «Южных Ворот». Застройщиком является Novatech Construction.