Закон приняли сразу в трех чтениях на пленарном заседании 31 июля. Согласно документу, между собой будут синхронизированы процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации. Уклонение от обязательной постановки на военный учет станет основанием для прекращения только что полученного гражданства РФ.

Мужчины призывного возраста, получающие гражданство России, сейчас и так обязаны встать на воинский учет по месту жительства. Однако, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности».

По мнению авторов законопроекта, «подобные примеры вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону».

В мае прошлого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отправлять на войну в Украину мигрантов, имеющих двойное гражданство.

Уже нынешним летом Бастрыкин сообщил, что российские власти «нашли фишку» по сокращению мигрантов. В конце июня он рассказал, что около 30 тысяч человек, получивших российское гражданство, «отловили» и поставили на воинский учет, при этом треть из них — 10 тысяч мигрантов отправили на войну.

Несмотря на то, что в России нет официального призыва на войну среди мигрантов, это происходит подпольно. Зачастую о фактах, когда выходцы из стран Центральной Азии принимают участие в войне в Украине, становится известно уже после их смерти.