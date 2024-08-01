На рассмотрение в Госдуму РФ поступил законопроект, предлагающий запретить трудовым мигрантам работать в сферах школьного и дошкольного образования, медицины и фармацевтики, перевозке пассажиров, а также заниматься «некоторыми видами деятельности, которые приносят доход выше среднего либо могут быть востребованы гражданами РФ».

В частности, предлагается запретить мигрантам работать курьерами, где зарплата может превышать 100–120 тысяч рублей в месяц. Документ внесли в Госдуму члены фракции «Справедливая Россия — За правду», в числе которых руководитель фракции Сергей Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что иностранные граждане, желающие работать в области образования, «не обладают необходимым опытом, ценностным и культурным багажом для передачи традиционных российских ценностей подрастающему поколению».

Кроме того, авторы законопроекта указывают на недостаточный, по их мнению, уровень подготовки иностранных граждан, желающих занимаются медицинской и фармакологической деятельностью.

По мнению инициаторов, одна из причин, ограничивающих иностранцев работать в этих сферах, — «низкий уровень личной ответственности, в том числе и перед обществом, который несет иностранный гражданин в сравнении с уровнем ответственности гражданина РФ».

После теракта в подмосковном «Крокусе», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России последовали массовые облавы на мигрантов из стран Центральной Азии, а в некоторых регионах ввели запреты на профессии. Также власти России заманивают мигрантов на работу в оккупированную часть Украины, а тех, кто получил гражданство РФ отлавливают и отправляют на фронт.

Накануне Госдума приняла закон об обязательной постановке на военный учет людей, получивших российское гражданство. За уклонение будут лишать полученного гражданства РФ.

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