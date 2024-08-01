В ГКНБ сообщили о задержании председателя и депутата Кара-Кульского горкенеша Джалал-Абадской области по подозрению в вымогательстве взятки.

По данным спецлужбы, они вымогали деньги у бывшего владельца кафе «Капчыгай». По версии Госкомитета, депутат К.Б.Н. через посредника в лице председателя горкенеша вымогал 500 тысяч сомов за принятие решения о включении в бюджет мэрии Кара-Куль на 2024 год покупки в муниципальную собственность строений у бывшего владельца кафе «Капчыгай».

«Необходимо отметить, что депутат К.Б.Н., неоднократно поднимая на публичное обсуждение вопросы социально-бытового и социально-экономического характера, проводя мнимую борьбу за интересы граждан, вводя их в заблуждение, фактически занимался вымогательством взяток, искусственно создавая препятствия работе органам местного самоуправления, тем самым нанося ущерб общественным интересам», — заявили в ГКНБ.

Задержанных водворили в СИЗО ГКНБ, следствие продолжается.