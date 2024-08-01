Министерство экономики инициировало проект постановления, которым предлагает ввести в стране обязательный технический осмотр для всех машин. Документ вынесен на общественное обсуждение 1 августа.

В ведомстве считают, что введение обязательного техосмотра создаст условия для улучшения экологической обстановки и посодействует снижению выбросов от автотранспорта. Отмечается, что сейчас основной парк автомототранспорта в республике составляет с годом выпуска свыше 15 лет.

«Введение технического осмотра также будет содействовать обеспечению безопасности дорожного движения», — добавили в Минэкономики.

По данным госучреждения «Унаа», по состоянию на 1 февраля 2024 года в стране было более 1,6 млн зарегистрированных авто. Из них почти 1,4 млн единиц машин с годом выпуска свыше 15 лет.

В Минэкономики отметили, что 20% из зарегистрированных машин не будут проходить процедуру по разным причинам — например, если транспорт зарегистрирован в базе, но не эксплуатируется. Таких машин, по данным ведомства, более 314 тысяч.

Если проект постановления примут, то обязательному техосмотру подлежат все машины, которым свыше пяти лет с момента выпуска — это 1 млн 259 тысяч 849 единиц машин.

К проекту постановления приложена дорожная карта по поэтапному введению обязательного технического осмотра для автотранспортных средств всех категорий на 2024 — 2027 годы.

Сейчас в Кыргызстане обязательному техосмотру подлежат машины, используемые для перевозки пассажиров и грузов, а также специализированные транспортные средства (кареты скорой помощи, пожарные автомобили и т.п.). Все другие наземные транспортные средства проходят технический осмотр в добровольном порядке.

В Кыргызстане обязательный техосмотр отменили в 2012 году.